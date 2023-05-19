فون دير لاين: لا لمفاوضات سلام لأوكرانيا تساوي بين المعتدي والضحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/هيروشيما- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إنه “ينبغي رفض مفاوضات سلام تساوي بين المعتدي والضحية”، وطالبت في كلمتها في الجلسة الثانية لقمة الدول السبع الصناعية الكبرى المخصصة لأوكرانيا، بحشد الدعم لـ”صيغة الرئيس زيلينسكي للسلام”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، حسبما نقلت عنها المفوضية، “نحن بحاجة إلى مضاهاة التصميم الأوكراني مع قدرتنا وإلى إعطاء أوكرانيا الأدوات الآن للدفاع بنجاح عن نفسها واستعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضيها. يجب أن نقدم لأوكرانيا الدعم العسكري والمالي الضروري وعلينا أن نفعل هذا طالما تطلب الأمر ذلك”، مشيرة في هذا الصدد إلى مقترح “قانون إنتاج الذخيرة” “لزيادة إنتاج قذائف المدفعية التي تشتد الحاجة إليها”.

وبشأن العقوبات على روسيا، أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر ما يقرب من 55% من صادرات ما قبل الحرب إلى روسيا (ما يعادل 50 مليار يورو سنويًا) وأكثر من 60% من واردات ما قبل الحرب (ما يعادل 90 مليارًا)، “لحرمان موسكو من السلع والتكنولوجيا المتقدمة” من ناحية، و”قطع مصادر دخلها الحيوية” من ناحية أخرى

ولكن فون دير لاين تحدثت عن حالات “تحايل على عقوباتنا الهائلة”، وقالت “إنه لأمر غير عادي أن ترى بيانات التجارة وأدلة على أرض الواقع”، تفيد بأن “صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى دول ثالثة، من المعالجات الدقيقة وأجهزة الاستشعار لصواريخ كروز الروسية إلى رقائق معدات الاتصالات العسكرية، تشق طريقها إلى روسيا وينتهي بها الأمر في أسلحة مستخدمة ضد أوكرانيا في ساحة المعركة”.

وقالت “يجب أن نضع حدا لهذا. وبالتالي، فإن إجراءاتنا الجديدة في الاتحاد الأوروبي سوف تستهدف بالتالي التحايل أو التملص من قبل المشغلين في هذه البلدان (الثالثة) وغيرها”.