مجموعة السبع تجدد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة النووية بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/هيروشيما- أعربت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الجمعة عن دعمها لـ”جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة النووية وتطبيق الضمانات على المواد والمرافق النووية في أوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بمحطة زاباوريجيا”.

وقال بيان قمة الدول السبع بشأن أوكرانيا “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استيلاء روسيا على محطة الطاقة النووية زاباوريجيا وعسكرتها بشكل غير مسؤول”.

وجددت قمة هيروشيما “التأكيد على دعم الركائز السبع التي لا غنى عنها للأمان النووي والسلامة النووية”، التي وضعها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشددت على أهمية “ضمان وتعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية تحت جميع الظروف”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد شدد على أن الأولوية القصوى تتمثل في تجنب وقوع حادث نووي يؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة في محطة زاباوروجيا التي تعرضت للقصف عدة مرات في سياق الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في آذار/مارس الماضي، قال المدير العام للوكالة رفائيل غروسي إنه لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة أمن وأمان نووي حول محطة الطاقة النووية، لكنه أكد أن جهوده لتأمين ذلك لن تتوقف.

كما تساءل غروسي عن الجدية بشأن السلامة والأمن النوويين إذا لم يتم إنشاء منطقة حماية وسلامة نووية حول المحطة النووية الموجودة في منطقة قتال نشط.