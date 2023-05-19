تاياني يرحب بخروج برلسكوني من المستشفى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بخروج سليفيو برلسكوني في وقت سابق اليوم الجمعة من المستشفى.

وكتب تاياني، الرجل الثاني في حزب برلسكوني (فورتسا إيتاليا) “نحن جميعًا سعداء بعودتك إلى بيتك. أهلا بك مجددا أيها الرئيس برلسكوني”.

وغادر رئيس الوزراء الأسبق مستشفى سان رافّايلي الذي أدخل إليه في 5 نيسان/أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي، حيث يعاني منذ مدة من ابيضاض الدم النخاعي المزمن وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظم.

ومكث برلسكوني (86 عاما) في البداية في قسم العناية المركزة، ثم تم نقله إلى قسم عام بالمستشفى يوم الأحد 16 نيسان/أبريل.