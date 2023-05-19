إيطاليا-السعودية: سعي مشترك لزيادة التبادل التجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن مكالمة هاتفية جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.

وحسب وزارة الخارجية الإيطالية أكد تاياني خلال الاتصال الهاتفي “العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات التكنولوجية والعلمية والاستثمارية”.

وقال “نهدف إلى زيادة أكبر للتبادل التجاري” بين روما والرياض.

ويأتي ذلك غداة اتصال مرئي عن بعد لوزير التنمية الاقتصادية أدولفو أورسو مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، استعرضا خلاله “العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بالفعل” بين البلدين. وتحدث الوزير أورسو عن صندوق سيادي مرتقب سيتم الإعلان عنه في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ضمن قانون إطاري لدعم تمويل الشركات، معربا عن “الأمل في مشاركة صناديق أجنبية، مثل الصندوق السيادي السعودي” في المبادرة الإيطالية.