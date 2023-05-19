مسؤول إيطالي: خفض إسفين الضرائب يضعف المعاشات التقاعدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر مسؤول إيطالي، من أن خفض إسفين الضرائب سيؤدي إلى إضعاف المعاشات التقاعدية للمواطنين.

وخلال جلسة استماع حول قانون العمل أمام اللجنة المعنية بمجلس الشيوخ، تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps)، باسكوالي تريديكو، عن “الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية التي اعتمدتها الحكومات، وليس أقلها الخفض الأخير لإسفين الضرائب بمقدار 8 مليارات يورو، والتي ستوزع على العاملين بدوام كامل بحوالي 55 يورو في المتوسط ​​شهريًا”.

وقال المسؤول المنتهية ولايته، إن هذه الإجراءات “أضعفت المساهمة في صندوق المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps)، الممولة بالضرائب العامة ولم يكن لها تأثير كبير على خلق فرص العمل وحسب، بل بخفض تكاليف التوظيف أيضاً”.

وذكر تريديكو، أن “في عام 2022، قُدمت إعفاءات ضريبية بحوالي 21 مليار يورو، وهي تراكمات تجمعت منذ عام 2012 فصاعدًا، وهذا عامل يجب مراعاته أيضًا على ضوء حقيقة أن في السنوات من 2012 إلى 2021 بقيت الوظائف في بلدنا تشمل حوالي 23 مليون عامل دائماً: وهذا يعني أنه لم يكن الأمر ذا فائدة كبيرة في التأثير على التوظيف، بل على تكلفة التوظيف فقط دون آثار صافية كبيرة عليه”، مطالبًا بتفكير مليّ بهذا الأمر.

وخلص رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى القول، إن “التدابير عندما تركز على أهداف محددة، يمكن أن يكون لها تأثير على التوظيف ولكن عندما تكون معممة ولا تركز على التأثير التوظيفي، فهي تفتقر إلى أي تأثير صاف على سوق العمل”.