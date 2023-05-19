قادة مجموعة السبع: تثقيف على عدم انتشار السلاح النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيروشيما ـ قال قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: “إننا نشدد على أهمية التثقيف والتوعية في مجال نزع السلاح وعدم انتشاره”.

وكتب قادة مجموعة السبع هذا في الإعلان حول الطاقة النووية الذي تمت الموافقة عليه في قمة هيروشيما، الجمعة، “نحن نشجع القادة الآخرين، الشباب والأشخاص من جميع أنحاء العالم على زيارة هيروشيما وناغازاكي، لتعزيز وإدامة الوعي بواقع استخدام الأسلحة النووية”.

وأكد قادة المجموعة، أن “حمل العالم الذي نأمل أن نراه إلى الكمال، يتطلب جهدًا عالميًا يرفعنا من الواقع القاسي الراهن إلى المثل الأعلى الذي ينبغي اتّباعه لتحقيقه، مهما كان المسار ضيقًا”.