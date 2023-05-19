إيطاليا: منتجاتنا أكثر حضوراً في الأسواق عن طريق المنصات أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن منتجاتنا تزداد حضوراً في الأسواق باستمرار، وذلك عن طريق المنصات الرقمية المختصة بهذا المجال أيضاً.

وقال نائب رئيس الوزراء متحدثًا في حدث “أيام الصنع في إيطاليا الرقمي”، الذي أقيم في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية الجمعة: “نريد تعزيز وجودنا في الأسواق الدولية، ليس فقط من خلال القنوات التقليدية، بل ومن خلال المنصات الرقمية أيضاً، والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف الوزير تاياني: “نحن مقتنعون تماماً بأن من الممكن تحقيق أهداف مفيدة بشكل متزايد بفضل هذه المنصات أيضاً”، مبيناً أنه “يجب علينا أن نعمل لا خارج الاتحاد الأوروبي وحسب، بل داخله أيضاً، وكذلك تشجيع الصادرات من خلال المنصات”.

وذكر الوزير، أن “منتجاتنا الزراعية ضرورية، وعلينا أخذ المساحة التي تشغلها منتجات (السبر الإيطالية)، واستبدالها بمنتجاتنا ذات جودة عالية، والتي لهذا السبب يجب فسح المجال الذي تستحقه، والذي يتناسب وجودتها الخاصة”، كذلك “لأنه حمية البحر المتوسط ​​تعني الصحة أيضاً وليس الاقتصاد فقط، فلا تعد المنصات وسيلة للشراء فحسب، بل كذلك وسيلة للترويج لبلدنا ومنتجاتنا”.

وتابع تاياني: “السياسة الخارجية يجب أن يكتبها جميع الإيطاليين العاملين وأن تدعمها الحكومة. 4 ملايين شركة متوسطة وصغيرة بحاجة إلى هياكلنا، من الوزارات إلى مكتب التجارة الخارجية، مروراً بجميع المنظمات التي تروج لصادراتنا في الخارج”. واختتم بالقول إن “الشركات الكبيرة تحتاج إلى تدخل الدولة، لكن الشركات المتوسطة والصغيرة تحتاج إلى دعم دائم”.