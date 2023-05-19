ماكرون لميلوني: مستعدون لتقديم أي مساعدة مفيدة لإيميليا رومانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هيروشيما ـ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لقد أبلغت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأننا مستعدون لتقديم أي مساعدة مفيدة”، لمقاطعة إيميليا رومانيا التي تضربها موجة أمطار شديدة هذه الأيام.

وكتب الرئيس ماكرون في تغريدة على مدونة (تويتر)، عن موجة سوء الأحوال الجوية الرهيبة التي تصيب المقاطعة شمال البلاد، أن: “إيطاليا تعرضت لفيضانات تسببت بالحاق أضرار جسيمة”، إذ “جرفت أحياء بأكملها”.

وخلص الرئيس الفرنسي الى القول: “إن أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات التي فقدت كل شيء”، مؤكداً “التضامن التام من جانب فرنسا”.