وزير الاقتصاد الإيطالي: الاستثمارات تزداد مركزية باستمرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ رأى وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، أنه “في سيناريو عدم اليقين على صعيد الاقتصاد العالمي، أصبحت قضية الاستثمارات مركزية ومعقدة بشكل متزايد”.

وقال الوزير جورجيتّي، في كلمته بحدث (Investopia Europe) المنعقد في ميلانو الجمعة، إن “الاستثمارات في الاقتصاد المعولم تظل عنصرًا أساساً لوضع أنفسنا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، كما أنها تلعب دورًا جوهرياً في تحقيق أقصى استفادة من التحول العالمي العميق المرتبط بالانتقالين التوأمين: الرقمي والمناخي”.

وشدد الوزير على أن “الاقتصاد العالمي يمر بلحظة عدم يقين شديد بسبب تعاقب الصدمات الاقتصادية المتكررة، التي تسببت بسلسلة من الأزمات وأدخلت سلسلة من الظواهر التي يتعين علينا مواجهتها”، مبيناً أن “مزيج هذه الأحداث المأساوية وضع أمامنا تحديات اقتصادية عديدة”.

وذكر جورجيتّي أن ما سلف ذكره، “يمتد من الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة، إلى التضخم المرتفع والمستمر، مرورا بالتجزئة في سلاسل التوريد. ومن ثم ظهور توترات جيوسياسية ملحوظة بشكل متزايد قوضت العلاقات التجارية والثقة بين البلدان”.

وأكد الوزير، أنه “مع ذلك، فإن الصورة ليست كلها سوداء، لأنه بفضل دعم السياسات المالية، أثبت الاقتصاد أنه مرن، لا سيما في إيطاليا”، وقد “تمكنا من تجنب ركود اقتصادي جديد من خلال المحافظة على حصر ظواهر عدم الاستقرار المصرفي والمالي”.