ايطاليا: إمكانات مكنونة للتعاون مع دولة الإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ سلط وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتّي، الضوء على أنه “لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة للتعاون بين اقتصاداتنا”، فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير جورجيتّي، في مداخلته بحدث (Investopia Europe) المنعقد في ميلانو الجمعة، إن “اقتصاداتنا تتميز بمستويات تكامل كبيرة، من رأس المال إلى مهارات التصنيع. وعلى هذه الأسس، من الممكن زيادة تدفق النشاطين التجاري والاستثماري بشكل كبير”. وأوضح أن “اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نجح على مدى سنوات من تحقيق معدلات نمو عالية مع درجة متزايدة من التنوع والتطور التكنولوجي”.

وأشار الوزير إلى أنه بالمقابل، فإن إيطاليا “تتمتع بقدرات وديناميكية صناعية فريدة، سواء أكان في القطاعات النامية أو في المجالات المتطورة كالاقتصاد الدائري وتقنيات إزالة الكربون”. ورأى أن هذه “أمثلة ملموسة على أن الوقت مناسب لتحديد الفرص الجديدة معًا”.

وذكر جورجيتّي أن “التعاون بين الحكومات يمكن أن يسهل الحوار، وبالتالي، خلق إطار ملائم للأفكار والمشاريع والعلاقات التي يجب أن تضع رواد الأعمال في المركز دائماً”. في الواقع، “من الضروري العمل على زيادة الثقة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات”، وبشكل خاص “في سياق التعقيد وعدم اليقين الشديدين”.

وخلص وزير الاقتصاد لافتاً إلى أن “الحوار المستمر بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، سواء أكان على المستوى الحكومي أو على صعيد الأعمال، يندرج ضمن هذا الإطار”.