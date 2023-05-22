البابا في لشبونة بالأسبوع الأول من آب لحضور يوم الشباب العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيكون في العاصمة البرتغالية لشبونة من 2 إلى 6 آب/أغسطس المقبل، لحضور اليوم العالمي للشباب (GMG).

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إنه “بمناسبة يوم الشباب العالمي المرتقب، وقبول دعوة السلطات المدنية والكنسية في البرتغال، سيتوجه قداسة البابا فرنسيس إلى لشبونة في الفترة من الثاني إلى السادس من آب/أغسطس هذا العام”.

وخلص مدير دار الصحافة الفاتيكانية الى القول، إن “بيرغوليو سيؤدي يوم الخامس من آب/أغسطس، زيارة إلى مزار سيدة فاطمة”.

وكان البابا قد وجه في الرابع من شهر أيار/مايو الجاري، رسالة فيديو إلى الشباب الذين سيشاركون في هذا اليوم المرتقب، استهلها مشيرا إلى التفكير بالشباب الذين يستعدون لهذا اللقاء ويقومون بالتحضيرات، وقال إن مشاركة الشباب أمر جميل، ودعاهم إلى الاستعداد بفرح لهذا الحدث.

وشدد فرنسيس على ضرورة أن يشارك الشباب بهذا الحدث مفعمين بالرجاء، وأنه للاستعداد بشكل جيد لهذا اليوم، عليهم النظر إلى الجذور والسعي للقاء المسنين، وحث على التحدث مع الأجداد قائلاً، إنهم سيقدّمون لكم الحكمة”. واختتم بالقول: “انتظركم في لشبونة”.