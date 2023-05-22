المفوضية الأوروبية تدعو اليونان للتحقيق بحالات ابعاد قسري لمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حثت المفوضية الأوروبية السلطات اليونانية على التحقيق الشامل في حالات مزعومة لإبعاد قسري لمهاجرين، بينهم أطفال ونساء ومسنون، من جزيرة لسبوس أوردتها صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي في مقطع فيديو.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في تغريدة على منصة (تويتر) الاثنين “قبل عام، التقيت الحكومة اليونانية لمناقشة إدارة الحدود وأوضحت أنه لا يوجد مجال للترحيل غير القانوني. يوم الجمعة الماضي 19 أيار/مايو أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) بترحيل غير قانوني مزعوم في نيسان/أبريل من هذا العام”.

وأفادت المفوضة بأنها أرسلت “طلبًا رسميًا إلى السلطات اليونانية للتحقيق في الحادث بشكل كامل ومستقل، مشددة على “ضرورة متابعة مناسبة من جانب السلطات اليونانية” لهذه المسألة، “وأيضًا على أساس آلية المراقبة المستقلة الجديدة”.

وأضافت “المفوضية على استعداد لاتخاذ الإجراءات الرسمية حسب المناسبة”.

وكانت مراسلة صحيفة (نيويورك تايمز) في إستانبول قد ذكرت أن خفر السواحل التركي دعا صحفيين لمشاهدة عمليات انقاذ لمهاجرين طردتهم السلطات اليونانية بشكل قسري وتركتهم على غير هدى في البحر.