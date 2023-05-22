تاياني: تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 قرار سيتخذه الأوروبيون مع الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن مسألة إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا “سنقررها جميعًا معًا مع شركائنا الأوروبيين ومع حلف شمال الأطلسي”.

وقال تاياني للصحفيين، بعد لقاء جمعه في بروكسل برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “نظرًا لأن إيطاليا لا تمتلك طائرات إف-16 فلا يمكنها توفير أي منها، لكننا سنعمل على اتخاذ قرار مشترك مع الحلفاء”.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد ثمّن ما يعرف بـ”تحالف الطائرات المقاتلة”. وقال للصحفيين، قبل انطلاق مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين “هذه مبادرة جيدة. شيء جيد من مجموعة الدول السبع والتي أخيرًا قررت الاستعداد لتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة التي تحتاجها. لذلك، أعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، وهذا هو أول شيء يجب القيام به وآمل أن نتمكن قريبًا من تزويد أوكرانيا بهذه الأنواع من الأسلحة”.