البابا يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل قداسة البابا فرنسيس اليوم الاثنين بالقصر الرسولي في الفاتيكان، رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار.

وجاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، نشرته إذاعة الفاتيكان، “أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الإيجابية، وإلى إسهام الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع”.

وذكر البيان، أنه “تم التطرق خلال المحادثات أيضاً، إلى مواضيع عديدة ذات طابع دولي من بينها الحرب في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيد العالمي، الوضع السياسي في غرب البلقان والآفاق المستقبلية للمنطقة في عملية الاندماج الأوروبي”.

هذا وقد التقت الرئيس السلوفينية لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران پاول ريتشارد غالاغر.