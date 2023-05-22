قضية الهجرة محور لقاءات تاياني في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه التقى على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل نظيريه السويدي توبياس بيلستروم والإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “لقد أكدت لكليهما موقف الحكومة من الهجرة: إنه تحد أوروبي وبالتالي يتطلب استجابة كورالية ومتوازنة وطموحة”.

وكان تاياني قد التقى أيضا رئيسة البرلمان الأوروبي، وقال “يسعدني دائمًا مقابلة الصديقة روبرتا ميتسولا”.

وأضاف “في البرلمان الأوروبي، دار الديمقراطية، تتم مناقشة الأولويات المشتركة، بدءًا من قضية الهجرة. نعمل معًا من أجل أوروبا أقوى وأكثر وحدة”.