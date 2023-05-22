الممثل الاممي الخاص للسودان يدعو لـ”مفاوضات جادة تفضي لوقف حقيقي لإطلاق النار”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس الدعوة لطرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان لـ”وقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى وقف حقيقي لإطلاق النار”.

وحذر بيرتس، في إحاطة الاثنين لمجلس الأمن من أن القتال يدمر الأرواح والبنية التحتية، فيما يهدد بـ”إضفاء الطابع القبلي للصراع بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد، مع تداعيات على المنطقة”، مشددا على أنه “يجب على الجانبين الانخراط بجدية في المحادثات بحسن نية من أجل الوقف الحقيقي لإطلاق النار، مع وجود آلية مراقبة قوية”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

وقال المبعوث الأممي: “يطالبني الطرفان باتخاذ موقف وإدانة تصرفات الطرف الآخر. وأنا أدعو الطرفين إلى إنهاء الاقتتال والعودة إلى الحوار لما فيه مصلحة السودان وشعبه”.

وقبل ساعات من إعلان اتفاق جديد بين الطرفين في مدينة جدة على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع، قال بيرتس إن “الصراع لم يظهر أي بوادر على التباطؤ على الرغم من الإعلانات المتكررة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين” فيما لم يُظهر أي من الجانبين حتى الآن القدرة على “إعلان انتصار عسكري بشكل حاسم”.