تفاؤل إيطالي بشأن فتح المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى سلطات بلاده “تمكنت أخيرا” من تحويل النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي حول تونس إلى “رغبة حقيقية للتعامل بشكل عملي مع الوضع في ذلك البلد”.

ووصف تاياني ذلك، في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي ببروكسل، بـ”الأمر الأساسي بالنسبة لنا للاستقرار في المنطقة ومواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين الذين يغادرون من ميناء صفاقس”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الاوروبية “إنه نهج براغماتي. بفضل إصرارنا وعملنا تغيرت أشياء كثيرة وبالتالي، نحن راضون” عن ذلك.

وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد أبدت تفاؤلا نهاية الأسبوع الماضي بشأن فتح المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس، حيث تسعى الأخيرة للحصول على قرض يصرف على دفعات تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار.

وقالت ميلوني في تصريحات من مدينة هيروشيما “أعتقد أنه يمكن فتح المفاوضات، أرى استعداد من الجميع(…)أعتقد أن البراغماتية ضرورية، لقد لمست استعداد من رئيسة صندوق النقد الدولي. في رأيي أن الظروف متوافرة وأنا متفائلة. التوقيت مهم جدًا بالنسبة لنا”.