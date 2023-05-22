إيطاليا تدعو لـ”حل أوروبي متوازن” للهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن حكومة بلاده مهتمة بالتوصل إلى “حل متوازن” بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية ولم تقره بعد الدول الاعضاء، لأنها “تعاني من التحركات الأولية للهجرة غير النظامية القادمة من شمال إفريقيا والتحركات الثانوية عبر طريق البلقان”.

وأشار تاياني، في تصريح للصحفيين بعد ختام أعمال مجلس الشؤون الخارجية، إلى أنه “أصر كثيرا” في لقاء اليوم مع وزير خارجية السويد، الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي، توبياس بيلستروم على “اتفاق ينبغي التوصل إليه بشأن خطة (إدارة) الهجرة يأخذ في الاعتبار الهجرة الداخلية، ولكن أيضًا تلك الخارجية” كون أن “زيادة الثانية تعني أيضا زيادة الأولى”

وأردف “كإيطاليا، نعاني من مشكلة الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط​​، ولكن على طول طريق البلقان غالبًا ما نواجه مشكلة هجرة داخلية” لمهاجرين غير نظاميين. وجدد: “لدينا مصلحة في إيجاد حل متوازن لا يعاقب إيطاليا، والتي لا يمكن أن تكون المكان الذي يبقى فيه مهاجرون غير نظاميين يريدون بدلاً من ذلك الذهاب إلى أماكن أخرى”.