الاتحاد الأوروبي يستنكر إجراءات روسيا ضد المحكمة الجنائية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-استهجن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “الإجراءات الجنائية التي أقامتها السلطات الروسية ضد المدعي العام وثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية”

وكانت موسكو قد أدرجت المدعي العام للمحكمة، كريم خان وثلاثة من قضاها على قائمة أشخاص مطلوبين، وذلك ردا على إصدارها في وقت سابق مذكرة توقيف بحق رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين

وشدد بوريل، في بيان مساء الاثنين باسم الاتحاد الأوروبي على أن “أي أعمال روسية ضد تفويض المحكمة الجنائية الدولية ومحاولات ترهيب المنخرطين في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم دولية مرتكبة في أوكرانيا هي ذات دوافع سياسية لا أساس لها وغير مبررة وغير مقبولة”. وقال “إنها تعبير إضافي عن تجاهل الكرملين للقواعد الدولية والقانون الدولي”.

وأضاف البيان “يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة وغير منحازة تعهد إليها أكثر من 120 دولة من جميع مناطق العالم من أجل ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم”.

وقال منسق الدبلوماسية الأوروبية “نقف بحزم إلى جانب المحكمة ونظل ملتزمين بالدفاع عن موظفيها ضد أي تدخل خارجي يهدف إلى عرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للعدالة الجنائية”، حاثا جميع الدول على “الدفاع عن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب”.