الكاردينال تزوپّي: الحديث عن السلام بأوكرانيا لا يعني تجنب الانحياز أو تجاهل المسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، إن “الحديث عن السلام في أوكرانيا لا يعني تجنب الانحياز إلى جانب ما أو عدم الاعتراف بالمسؤولية”.

وفي افتتاحه أعمال الجمعية العامة السابعة والسبعين للأساقفة في الفاتيكان، الثلاثاء، أضاف الكاردينال تزوپّي الذي اختاره البابا لقيادة مهمة السلام في أوكرانيا: “أود مشاطرة القلق بشأن الحرب في أوكرانيا وفي أماكن أخرى تشهد صراعات، والبدء بأحد الاهتمامات التي طالما طرحها البابا فرنسيس في السنوات الأخيرة، وإلى درجة التأثر هذه الأيام: السلام اليوم، وبشكل خاص في أوكرانيا ذات الشعب الشهيد”.

وأردف: “نحن ممتنون للبابا على عبارته النبوية، التي تُعدّ نادرة جداً اليوم، وبشكل خاص عندما يبدو أن الحديث عن السلام يتجنب الانحياز إلى جانب معين أو عدم الاعتراف بالمسؤوليات”. فـ”صوته ينقل قلقاً عميقاً لا يتم التعبير عنه أحيانًا، وغالبًا ما يكون غير مسموع من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى السلام”، مشدداً على أن “الحرب جائحة تشملنا جميعاً”.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن “السلام بالنسبة لنا ليس مجرد رغبة، بل حقيقة الكنيسة نفسها، التي تنبت كعلامة السلام، من الإفخارستيا والإنجيل. تؤمن الكنيسة والمسيحيون بالسلام، ونحن جميعًا مدعوون لأن نكون صانعي سلام، ولا سيما في ظل عاصفة الصراعات الرهيبة”.

ودعا الكاردينال إلى التفكير بصراعات عديدة منسية، فـ”في كثير من الأحيان، تؤدي المعلومات المعقدة إلى اللامبالاة، لدفعنا إلى التفرج على حرب أصبحت محصورةً في لعبة”، مبيناً أن “التضامن مع اللاجئين، سواء أكانوا قادمين من أوكرانيا أم غيرها، عمل سلام”.

ونوه تزوپّي بأن “الصراعات تتكاثر: أفكر بالسودان ومأساتها الإنسانية”، مبيناً أن “في عالم كعالمنا، لا يمكننا الاستغناء عن رؤية شاملة، فمتابعة الأحداث المؤلمة في البلدان البعيدة، بالصلاة وعن طريق الإعلام، يندرج بين أشكال الصدقة”. واختتم بالقول إن “ثقافة السلام، بعد كل شيء، فصل حاسم في ثقافة الحياة المستلهمة من الإيمان”.