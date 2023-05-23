ستولتنبرغ يرحب بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ “ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين” على مقاتلات إف-16 “من قبل العديد من الحلفاء في الناتو، بمن فيهم ألمانيا”.

وأشار ستولتنبرغ، في تصريح الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، إلى أن هذا “يتيح لنا إمكانية اتخاذ قرارات بشأن تسليم المقاتلات لاحقًا” إلى أوكرانيا، معلنا أن دولا ستصدر فرادى إعلانات حول موعد بدء التدريب بالضبط.

ووصف الأمين العام للحلف إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين بـ”الخطوة المهمة”، وهو ما “يرسل أيضًا إشارة” مفادها “أننا موجودون هناك على المدى الطويل” لدعم أوكرانيا.

وحسب ستولتنبرغ، فإن الحرب الجارية في أوكرانيا “هي حرب استنزاف”، و”أضحت معركة لوجستية، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج (العسكري) أمر أساسي للغاية” كي “لا تفكر موسكو في إجهادنا من خلال استغلال عامل الوقت”.