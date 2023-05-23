أوربان: أوكرانيا لن تفوز بالحرب والعقوبات على موسكو لا تجدي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان فوز أوكرانيا على روسيا كما أنه شكك في جدوى العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وقال أوربان، في حديثه أمام (منتدى قطر الاقتصادي) “بالنظر إلى الأرقام وإلى المناطق المحيطة وحقيقة أن حلف شمال الاطلسي غير مستعد لإرسال قوات، فمن الواضح أنه لا يوجد نصر للأوكرانيين في ساحة المعركة”.

وحسب رئيس الوزراء، الذي انتقد سياسات بروكسل تجاه موسكو منذ بداية الحرب في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، فإن “العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تجدي نفعا”، مطالبا بالمقابل بـ”اتفاقية حول مستقبل الأمن الأوروبي” مع الكرملين.

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى نهجين مختلفين لما سيكون عليه الاتحاد الأوروبي في المستقبل، فبينما تريد بروكسل إقامة “ولايات متحدة أوروبية”، تؤيد “عدة دول، بمن فيها هنغاريا، توسيع الصلاحيات الوطنية للدول الأعضاء”.