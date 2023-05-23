ميلوني: الدفع لموظفي القطاع العام بالمناطق المصابة بسوء الطقس وإن لم يعملوا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه “فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية، هناك تعليق لجميع المواعيد الإدارية، بما في ذلك مسابقات المنافسة على الوظائف وغيرها”، كما أن “موظفي القطاع العام في المناطق المتضررة، إذا منعوا جسديًا من العمل، فسيحصلون على الرواتب على حد السواء”.

وفي معرض ايضاحها فحوى مرسوم دعم مناطق الفيضان الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أضافت ميلوني، أنه “تمت الموافقة على مرسوم بالتدخلات الأولى التي نعتبرها عاجلة. إنه جوهري للغاية، ينص على تعليق الشروط المتعلقة بالالتزامات ومدفوعات الضرائب والضمان الاجتماعي حتى 31 آب/أغسطس، وبالتالي استئناف المدفوعات حتى الـ20 من الشهر ذاته”، فضلا عن “تأجيل دفع الرهون العقارية للبلديات والمحافظات إلى الصناديق المعنية”.

وتابعت: “فيما يتعلق بمسألة المرافق، تمت الموافقة بالفعل على تعليق المدفوعات المستحقة، ووضع قاعدة إضافية بشأنها”، ومن ناحية “الرهون العقارية، فليست هناك حاجة لقاعدة ما، لأن مذكرة التفاهم قائمة أصلاً بين الحكومة واتحاد المصارف، لتعليق مدفوعات الرهن العقاري في حالة وقوع أحداث كارثية”.