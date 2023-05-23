الخارجية تمنح 300 مليون يورو لشركات التصدير بمناطق الفيضان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن وزارة الخارجية منحت مبلغ 300 مليون يورو غير قابلة للاسترداد، للشركات العاملة بمجال التصدير في المناطق المصابة بالفيضانات.

وفي معرض ايضاحها فحوى مرسوم دعم مناطق الفيضان الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أضافت ميلوني، أن “وزارة الخارجية قدمت مساهمات غير قابلة للسداد لشركات نشاط التصدير المتضررة جرّاء الفيضانات، بالاعتماد على صندوق (Simest)، مع تغطية بـ300 مليون يورو أخرى”.

كما ذكرت ميلوني أن الوزارة نفسها قامت أيضاً “بإنشاء حصة محجوزة قدرها 400 مليون يورو” مخصصة “لصرف القروض بأسعار مدعومة مع أقساط غير قابلة للسداد بنسبة 10٪”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة، ينص على “تخصيص مبلغ 20 مليون يورو لاستمرارية نشاط التدريس. وقد فوضنا وزير التربية والتعليم، بمرسوم، للعمل ببعض المرونة من أجل إجراء الامتحانات النهائية على أساس احتياجات المؤسسات”، مبينةً أن “وزير التعليم العالي أيضاً، يُنتظر منح اتاحة إمكانية التدريس عن بعد واتمام الامتحانات”.

وخلصت ميلوني الى القول: “نحن نعمل على شراء أجهزة كمبيوتر لتكون متاحة لأولئك الطلاب الذين سيتعين عليهم ممارسة التعلم عن بعد والذين لا يمتلكون واحداً”.