إيطاليا: موارد من سحبات اللوتو لدعم المناطق المصابة بالطقس السيئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن جمع موارد مالية من سحبات ألعاب اليانصيب لدعم المناطق المصابة بالطقس السيئ.

ويندرج ذلك بين الإجراءات الواردة في المرسوم الخاص بمناطق الفيضانات، التي استعرضتها ميلوني بعد اختتام اجتماع مجلس الوزراء، خلال لقاء جمعها وحاكم إيميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني، الثلاثاء.

وقالت رئيسة الحكومة، إن “هناك بعض المقترحات التي صاغتها وزارة الاقتصاد، مثل بيع المركبات المصادرة من قبل وكالة الجمارك والعائدات الأخرى المخصصة لهذا الغرض” كما صدقنا أيضًا على سحبات استثنائية للعبتي اللوتّو والسوبراينالوتّو مخصصة بالكامل لدعم المناطق المصابة بحالة طوارئ الطقس السيئ”.

وذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، أن “وزير الثقافة جينّارو سانجوليانو، ينوي فرض زيادة مؤقتة بقيمة يورو واحد على أسعار تذاكر الدخول إلى المتاحف”، مبينةً أن “العائدات التي ستأتي من هذا الإجراء ستستخدم لاستعادة مرافق التراث الثقافي المتضررة جرّاء الفيضان”.