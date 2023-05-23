أساقفة إيطاليا يدعون لأسعار معقولة ضد ارتفاع الإيجارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، إلى وضع أسعار معقولة إزاء ارتفاع إيجارات المساكن.

وفي افتتاحه أعمال الجمعية العامة السابعة والسبعين للأساقفة في الفاتيكان، الثلاثاء، وحذّر الكاردينال تزوپّي من أن “هناك حاجة لسكن ميسور التكلفة”، فـ”الحياة تحتاج إلى النمو، ولادة الأطفال، توفر منزل ووظيفة، وهنا تكمن المشكلة المركزية المتمثلة بضعف العمل وعدم استقراره”.

وأضاف الكاردينال تزوپّي، أنه “لا توجد حياة كريمة ولا أسرة بدون منزل، فقد تم التخلي عن خطة بناء المساكن العامة لسنوات، بينما لم يكن الأمر كذلك في العقود الأولى لفترة ما بعد الحرب”. وتسائل: “لماذا لم تجعل إيطاليا نفسها، لسنوات، موطنًا مضيافًا للأزواج الشباب ولمن ليس لديه منزل؟، فقد يكون من المفيد إعادة تحويل جزء من الأصول العامة للإسكان العام”.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن “هناك حاجة لسكن ميسور التكلفة”، مبيناً أن “احتجاج الطلاب مؤشر مهم على عدم الارتياح الصامت والمتفشي على نطاق واسع. هناك إيطاليا تعاني: الشباب، الأسر، كبار السن، المشردون، الضعفاء والفقراء”.

وأوضح الكاردينال، أن “العزلة هي نوع آخر من الفقر، ذلك الذي يمس جزءاً من الضواحي الحضرية، المناطق الداخلية، التي تمثل طيفاً مهماً، لا من حيث عدد السكان، بل لأجل الإيكولوجيا البشرية والبيئية لإيطاليا الغد”.