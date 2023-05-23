مدير فرونتكس: ما كان بوسعنا عمل شيء إزاء مهاجري كوترو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية لحماية الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، إنه “لو علمنا اليوم ما كنا نعرفه حينها، بشأن المياه أمام بلدة كوترو، بمحافظة كروتوني، في الليلة بين 25 و 26 شباط/فبراير الماضي، لما تصرفنا بشكل مختلف”.

وأضاف ليتينز في جلسة استماع الثلاثاء أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في بروكسل، أنه “يجب تنسيق أنشطة البحث والإنقاذ في البحر. إذا نظرنا إلى ما يفعله المهربون، فإنهم يحاولون تنبيهنا، لنتمكن من إرسال وسائطنا لتنظيف البحر”، لـ”يتمكنوا بهذه الطريقة من إرسال قوارب أخرى”.

وأشار إلى أنها “طريقة تشغيل ساخرة بنشاطنا، لكنهم يطبقونها”، مبيناً أنه “لا يمكننا ببساطة تنبيه السفن في البحر الأبيض المتوسط في كل مرة يوجد فيها قارب محمّل بالمهاجرين، لأننا سنفقد السيطرة على الوضع برمته”. وأوضح أنه “لإرسال أية سفينة متوفرة في الجوار لإنقاذ قارب ما، يجب أن يكون هناك نداء استغاثة”، بينما “لم يحدث هذا الأمر في كوترو”.

وذكر مدير (فرونتكس) أنه “في ظل الظروف الراهنة واستناداً للمعلومات التي كانت متاحة في ذلك الوقت، لم يكن بإمكاننا فعل أي شيء آخر”. وأكد أن “ما حدث أمر مروع وأنا آسف على فقدان كل روح وأعلم أن هذا سيبدو وكأنه إعلان قوي، لكن لو عرفنا اليوم ما كنا نعرفه حينها، فما كنا سنتصرف بشكل مختلف”، لأنه “ليس أسود أو أبيض، ليس الأمر كإشعال مصباح أو إطفاءه، بل علينا تقييم كل موقف، لأنه لا يمكننا إرسال السفن في كل مرة نرى فيها قاربًا ما”.