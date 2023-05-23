برلمانية أوروبية: مأساة كوترو استُغلت لحملة ضد إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ نددت برلمانية أوروبية، بأن مأساة المهاجرين التي وقعت في قبالة سواحل بلدة كوترو، استُغلت لشن حملة ضد إيطاليا.

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة مهاجرين بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن ساحل البلدة المذكورة، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً (وفقاً لروايات الناجين)، بقي كثير منهم في عداد المفقودين، وعثر على جثث أكثر من 90 شخصاً.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي، سوزانا تشيكاردي، التي تحدثت اليوم أمام لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي خلال جلسة استماع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) بشأن غرق سفينة كوترو، إن “من المستهجن أن يتم استخدام جلسات الاستماع في هذه اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي باعتبارها حملة انتخابات أو منتدى لتشويه سمعة ايطاليا ومؤسساتها”.

وأضافت البرلمانية، أن “مأساة كوترو قد تركت أثراً في قلوب جميع الإيطاليين، لأنه موت أشخاص أبرياء في البحر على أيدي مهربين مجرمين، لا يسع المرء إلا أن يمتلئ بالأسى. لكن جعل وكالة (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي يبدوان مسؤولين عن جريمة، أو عن تدفقات هجرة غير نظامية، يُعدّ أمراً مخزياً”.

وشددت تشيكاردي، على أن “خفر سواحلنا يراقب ويفرض سيطرته على منطقة بحرية مساحتها 500 ألف كيلومتر مربع منذ 20 عامًا. لا يمتلك أحد في أوروبا هيكل منظم للإنقاذ البحري مثل إيطاليا، ولا أحد يستطيع أن يأتي إلى بروكسل ويعطي دروسًا لنا”.

وأشارت برلمانية حزب الرابطة إلى أنه “في الواقع، نود أن نعرف ممن يتحدثون اليوم، لماذا لم تُذكر في جلسة الاستماع هذه كلمة واحدة ضد مهربي البشر، المسؤولين حقًا عن هذه الكارثة، نظراً لأن المنظمات غير الحكومية لا تنشط في الرقعة الحرية التي كانت مسرحاً لمأساة كورتو”.

وذكرت البرلمانية، أن “التحقيق العادل والواجب من قبل السلطات الإيطالية المختصة سيؤدي واجبه، وهو التحقق من أية مسؤوليات”، لكن “المحاكمات تتم في المحكمة وليس في البرلمان الأوروبي، ومن يهاجم خفر السواحل الإيطالي وقوات شرطتنا، يهاجم إيطاليا، ولا يمكننا قبول ذلك”.