سانت إيجيديو تقدم غدًا كتاباً عن مشروع الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية عن تقديم كتاب يوم غد الأربعاء، عن مشروع الممرات الإنسانية.

وقالت الجماعة في بيان، الثلاثاء: “ما هي الممرات الإنسانية التي أنشأتها جماعة سانت إيجيديو منذ عام 2016 بالتعاون مع كنائس وجمعيات عديدة؟ ما الذي يمثله نموذج الاستقبال والتكامل هذا بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، اللتين نجحتا حتى الآن في جلب أكثر من ستة آلاف شخص فروا من الحروب وظروف المعيشة غير المستدامة إلى بر الأمان، وكبديل لمضاربة المتاجرين بالبشر؟”.

وذكرت الجماعة الكاثوليكية، أن هذا من ستتحدث عنه مساء غد في روما، بمناسبة عرض كتاب: “الممرات الإنسانية: استجابة لأزمة كوكبية”، تأليف روبرتو موروتسو ديلا روكا، الذي يحكي عن أصل وتاريخ وقيمة هذا المشروع الذي تم أنشاؤه وتمويله ذاتيًا من قبل هيئات المجتمع المدني”. واختتمت بالقول إن “من بين المداخلات، ستكون هناك مساهمة لرئيس الجماعة، ماركو إيمپالياتسو”.