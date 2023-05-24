وزير إيطالي: صياغة جديدة لخطة التعافي بحلول الصيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، “العمل بجدية لاستخدام جميع موارد الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)”، فضلا عن “الالتزام بالإبلاغ عن التغييرات لإعادة برمجة الأموال إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي بحلول بداية الصيف”.

أما عن حزمة المساعدات التي أطلقتها الحكومة للمناطق المتضررة من الفيضانات في مقاطعة إيميليا رومانيا (شمال) وإمكانية استخدام موارد خطة التعافي لتعزيز ومنع الظواهر المناخية القاسية، فقد قال وزير الإدارات العامة باولو تزانغريللو، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء: “لقد وضعنا الآن ملياري يورو كأول استجابة ملموسة”.

وذكر الوزير المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا)، أنه “بعد ذلك، سيكون من الضروري التفكير بإعادة الإعمار”، فـ”لقد أثار جميع الزملاء الذين زاروا تلك الأراضي في الأيام الأخيرة إحساسًا بهدوء غير عادي وتصميم كبير من السكان”. أما بالنسبة لخطة التعافي، “فأعتقد أنه لا يمكن أن تخصص أموالها لإعادة الإعمار، فهي بطبيعتها مستقلة عن الأحداث الاستثنائية”، لذا “يجب العثور على الموارد من مكان آخر”.

وأوضح تزانغريللو، أن “برنامج الـ(NRRP) ذو أهمية غير عادية بالنسبة لبلادنا، والذي ورثناه عن الحكومة السابقة”، مبيناً أنه “نظرًا لتغير ظروف السياق، يقوم الوزراء المعنيين بمراجعة الخطة بهدف منحها مصداقية، مما يضعنا في موقف يمكّننا من استخدام جميع الموارد التي تتيحها أوروبا لنا”.

وخلص وزير الإدارات العامة الى القول، إن “هناك حوار مستمر مع بروكسل: نحن ملتزمون بتقديم الصيغة النهائية بحلول بداية الصيف، وفي الأسبوع المقبل، سيلتقي وزير (الشؤون الأوروبية رافاييلي) فيتّو أعضاء غرفة التحكم وستبدأ الاجتماعات الثنائية مع الأقاليم”.