البابا: قرب من الإخوة والأخوات في الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن مشاعر القرب من الإخوة والأخوات في الصين، مشاطراً إياهم الفرح والرجاء.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، وجه البابا أفكاره إلى الكنيسة الكاثوليكية في الصين، قائلا إن “اليوم هو يوم الصلاة العالمي. إنه يتزامن مع عيد السيدة العذراء مريم عون المسيحيين، التي يتم إكرامها واستعطافها في شنغهاي”.

وأضاف فرنسيس: “في ظل هذا الظرف، أود أن أعبر عن قربي من إخواننا وأخواتنا في الصين، وأشاركهم أفراحهم وآمالهم”، وأردف: “فكر خاص أوجهه إلى كل المتألمين من رعاة ومؤمنين، حتى يتمكنوا تحت شعار الشركة والتضامن مع الكنيسة العالمية من تجربة العزاء والتشجيع”.

وفي الختام، أبدى بيرغوليو مرة أخرى قلقه من ناحية أوكرانيا، وقال: “الجميع حزين على أوكرانيا المعذبة. الناس يعانون كثيرا هناك، فدعونا لا ننساهم”. وخلص مرتجلاً القول: “فلنصلِّ اليوم لمريم عون المسيحيين لكي تكون قريبة من الشعب الأوكراني”.