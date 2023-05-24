وزارة السياحة الإيطالية: تعاون لتشجيع تدفقات السياح مع المكسيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة السياحة الإيطالية، أن الوزيرة دانييلا سانتانكيه التقت أمس نظيرها المكسيكي ميغيل توروكو.

وقالت الوزارة في مذكرة الأربعاء، إن “الاجتماع تمحور حول الرغبة بتعزيز أوجه التآزر التي تهدف إلى تفضيل التدفقات السياحية بين البلدين”، مبينةً أنه “لذلك ستعمل الوزارتان، في الأشهر المقبلة، على صياغة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين”.

وأضاف بيان الوزارة، أن “الاجتماع كان فرصة أيضاً لبحث الأحداث المهمة المقبلة، مثل يوبيل الكنيسة الكاثوليكية لعام 2025، ورحلة الفرقاطة أمريكو فسبوتشي عام 2024، وكأس العالم لكرة القدم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك”، وأخيراً “ترشيح روما لاستضافة معرض إكسبو 2030”.