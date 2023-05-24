معهد أمريكي يقترح فرضية استمرار تقدم فاغنر في باخموت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ نقل معهد أمريكي عن المسؤولين الأوكرانيين قولهم إن وتيرة القتال الموجه نحو باخموت تباطأت بسبب استمرار الهجمات المضادة الأوكرانية المحدودة على أجنحة المدينة، مما يشير إلى أن مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة ربما أحرزت مزيدًا من التقدم في داخلها”.

وكتب معهد دراسات الحرب (ISW) في آخر تحديث له عن الحرب في أوكرانيا، الأربعاء، أن “هيئة الأركان العامة ذكرت أيضًا أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة بالقرب من خرموف”، الكائنة غرب باخموت مباشرة.

ونقل المعهد عن نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن “العمليات القتالية تراجعت في باخموت وما حولها”، مؤكداً أن “القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقع في منطقة محصنة بالقرب من النصب التذكاري لمقاتلة (ميغ 17) غرب باخموت”. ونشر المعهد مقطع فيديو يُزعم أنه “يظهر قوات فاغنر القرب النصب”، مدعياً بأنه “لا وجود لقوات أوكرانية في المنطقة”.