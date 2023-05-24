منظمة إنسانية ترصد قاربي هجرة يحملان أكثر من 500 شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أطلق مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، ناقوس الخطر بشأن زورقين يهيمان على غير هدى في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وورد في الإنذار، أن “القارب الأول، الذي يحمل على متنه 27 شخصاً، يبحر في المياه الدولية ويكافح في ظل ظروف جوية سيئة”، مبيناً أن “السلطات على علم بذلك”، بينما “يقل القارب الثاني، الأكبر حجماً، حوالي 500 شخص”.

وقال المشروع الانساني، إن هؤلاء “المهاجرين قد فروا من شرق ليبيا، وهم في منطقة البحث والإنقاذ المشتركة بين مالطا وإيطاليا”، مشيراً الى أن “محركي القاربين لا يعملان، ولا يزالان يهيمان على غير هدى”. واختتم بالقول إنه “تم إبلاغ السلطات المعنية بالأمر، ونحن نطالب بالتحرك دون تأخير”.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفراً فرصة نجاة لهم.