تقرير ايطالي: جل مخاوف المواطنين من الأمراض والبطالة وغلاء الأسعار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر تقرير احصائي إيطالي، أن جل مخاوف أفراد المجتمع، تتجلى في الإصابة بالأمراض، البطالة وغلاء الأسعار.

وورد في البيانات التي تضمنها “تقرير إيطاليا” الخامس والثلاثين لمعهد (إيوريسبيس) الإيطالي للدراسات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، أن “18٪ من المواطنين قلقون من ناحية احتمال إصابة أحبائهم بالمرض، و13٪ من احتمال تعرضهم للمرض شخصياً”.

وأشارت المعطيات إلى أن “16.7٪ يخشون انعدام الأمن الوظيفي، 16.3٪ يخافون من ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية والغاز، 10.5٪ يخشون الصراعات الدولية”، بينما “يقلق 9.6٪ من تدفقات الهجرة إلى بلادنا”.

وكشف التقرير، أنه “من ناحية أخرى، يعد تغير المناخ مصدر قلق لدى 6.1٪ فقط من الأشخاص”، في حين “يمثل الأمن في المدينة أو البلدة مصدر قلق بالنسبة لـ3.8٪ من السكان”.