رئيس أنغولا يعلن دعم ترشيح روما لاستضافة اكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورنسو عن دعم سلطات بلاده ترشيح العاصمة الايطالية روما لاستضافة معرض أكسبو2030.

وقال الرئيس الأنغولي الاربعاء بعد نهاية اجتماع في مقر الرئاسة الايطالية (قصر كويرينالي) مع نظيره سيرجو ماتّاريلا “يمكن لإيطاليا الاعتماد على دعم أنغولا” لروما لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقد شدد ماتاريلا، بعد استقباله ضيفه الافريقي على أن “بين إيطاليا وأنغولا إرادة مشتركة للسلام والتعاون الدولي واحترام جميع الدول واستقلالها وسيادتها”.

وبعد انسحاب موسكو، تتنافس روما مع ثلاث مدن للفوز باستضافة الحدث العالمي هي أوديسا (أوكرانيا) والرياض (السعودية) وبوسان (كوريا الجنوبية).

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد ألمحت خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف إلى إمكانية الاتفاق على ترشيح مدينة أوروبية واحدة، حيث قالت إن “روما وأوديسا مرشحتان وعلينا أن نحاول التفكير في كيفية العمل معًا. ستكون إشارة أوروبية جيدة”.