رئيس أنغولا: إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورنسو، إن بلاده “مهتمة بالاستثمار الإيطالي الخاص”، لكنها تحرص “أيضاً على فتح الأبواب أمام رواد أعمالنا في السوق الإيطالية”.

وأضاف الرئيس الأنغولي في تصريحات إثر نهاية اجتماع بمقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) مع نظيره سيرجو ماتّاريلا، الأربعاء، أنه “تحدثنا عن الوضع الحالي للتعاون بين بلدينا”، وقد “خلصنا إلى أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة يمكن سبرها”.

وذكر الرئيس لورنسو، أنه “بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، الزراعة، الدفاع والأمن، يمكننا في الواقع التركيز على مجالات صناعة الأخشاب، الأثاث والمستحضرات الصيدلانية”. واختتم بالقول إن “أبوابنا مفتوحة لاستقبال المستثمرين الإيطاليين والترحيب بهم”.

من جانبه، وصف رئيس الدولة الإيطالي، العلاقات الثنائية مع أنغولا بـ”الممتازة”، ولقد “أكدنا التعاون الكبير القائم، لكننا لاحظنا أيضاً أن هناك هوامش كبيرة لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في الجانب الاقتصادي”، في ظل “استعداد الشركات الإيطالية للتعاون مع أنغولا”.

وأشار ماتّاريلا إلى أن “هناك تبادلاً تجارياً كبيراً بين بلدينا، نما كثيراً خلال العام الماضي، بمساهمة قطاع الطاقة”، ملفتاً في هذا السياق إلى الاتفاقية التي ستوقعها (إيني) للطاقات المتجددة.

وخلص الرئيس الإيطالي الى القول: “إننا نريد أن يمتد التعاون ليشمل قطاعات عديدة أخرى للحياة الاقتصادية، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الأثاث، الخشب والأغذية الزراعية”.