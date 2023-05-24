اتفاق مرتقب بين وزارة المالية الإيطالية و(لوفتهانزا) للاستحواذ على (إيتا) للطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن يتم غدا الخميس توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية ومجموعة (لوفتهانزا) الألمانية يقضي بامتلاك الأخيرة 40% من أسهم شركة (إيتا إيروايز) التي قامت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

وحسب مصادر ذات صلة بالمفاوضات الحصرية بين الطرفين التي بدأت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الشراكة ستبدأ بفترة انتقالية تنص على مساهمة (لوفتهانزا) في زيادة رأس مال (إيتا إيروايز) باستثمار قد يفوق 300 مليون يورو، وانتقال الجانب التنفيذي إلى الشركة الألمانية التي تسعى للحصول على غالبية أسهم شركة الطيران الإيطالية في وقت لاحق.

وينبغي عرض صفقة الاستحواذ على المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة للحصول على الضوء الأخضر.