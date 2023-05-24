الهجرة والتعاون الثنائي على طاولة مباحثات تاياني-كولونا في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سوف تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا روما غدا الخميس بدعوة من نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني، في خطوة لتجاوز التوترات التي برزت مؤخرا بين روما وباريس.

وحسب مذكرة لوزارة الخارجية الفرنسية، سيتناول الوزيران خلال اجتماعهما “أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ​​التي تعاني منها إيطاليا، كدولة وصول أولى وتدفقات ثانوية، للتعامل معها بأفضل وسيلة ممكنة”.

وتحقيقا لهذه الغاية، تنوه المذكرة بإشارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني “خلال اجتماعاتهما في ريكيافيك وهيروشيما، على إن التعاون بين بلدينا ضروري، وكذلك التعاون بشأن تونس”.

كما سيستعرض رئيسا دبلوماسية البلدين التعاون المعزز في إطار (معاهدة كويرينالي) التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع شباط/فبراير الماضي وللاستجابة الفرنسية للأمطار والفيضانات الي غمرت مناطق بمقاطعة إميليا-رومانيا الإيطالية.

وسيكون الاجتماع أيضًا فرصة للوزيرين لإعادة التأكيد على الوحدة الأوروبية في دعم أوكرانيا في جميع القطاعات وعلى المدى الطويل، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأوكراني إلى البلدين ومناقشة العمل الجاري في الإطار الأوروبي، كما ستتم مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس يومي 11 – 12 تموز/يوليو.