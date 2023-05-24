الهجرة وأزمة تونس على طاولة المجلس الأوروبي نهاية الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستعود قضية الهجرة إلى جدول أعمال القمة الأوروبية في نهاية حزيران/يونيو في بروكسل، حيث من المزمع أن تحيط المفوضية الأوروبية رؤساء الدول والحكومات عن تطورات الوضع.

وحسب مصدر أوروبي رفيع، فإنه من المتوقع أيضا أن يقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي “تقريرا” عن تونس التي زارها مؤخرا مسؤولون من بروكسل ووزراء من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أشار المصدر إلى أنه “الممكن” مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية اللجوء والهجرة المقترحة من جانب المفوضية قبل انتخابات تجديد البرلمان الأوروبي المقررة في حزيران/يونيو 2024، لكن ذلك “سيتطلب الكثير من الطاقة ومواقف عقلية من أجل التوصل إلى حل وسط” بين الدول الأعضاء.