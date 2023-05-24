تاياني: أفريقيا والقرن الأفريقي أولوية لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه يتعين “أن نعمل فورًا إيطاليا وأوروبا معًا وأن نفعل المزيد لتلبية احتياجات إفريقيا من خلال حلول أفريقية”، باعتبار أن “أفريقيا والقرن الأفريقي أولوية بالنسبة لإيطاليا”.

وقال تاياني، مخاطبا الأربعاء مؤتمر الأمم المتحدة الإنساني حول القرن الأفريقي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد من وحدة الأزمات بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، إن “الهدف من هذا المؤتمر، المدعوم بقوة من الحكومة الإيطالية، هو إبراز الوضع الحرج لملايين الأشخاص في المنطقة وحشد دعم المانحين”.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد على أن “إفريقيا تمثل أولوية في سياستنا الخارجية”، فـ”المستقبل الاستراتيجي لإيطاليا وأوروبا نفسها يتكشف عبر هذه القارة”، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر “يأتي في الوقت المناسب”، حيث “يتأثر القرن الأفريقي، وهو منطقة حاسمة لاستقرار القارة الأفريقية، بواحدة من أسوأ موجات الجفاف في عصرنا: عشرات الملايين من الناس في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.

وقال تاياني “نحن بحاجة إلى التفكير في طبيعة الأزمة وأسبابها الجذرية والعمل معًا من أجل حل طويل الأمد”، فـ”لا يمكن أن يقتصر عملنا اليوم أكثر من أي وقت مضى على الاستجابة للاحتياجات الملحة”، حيث “ينبغي أن نعمل لضمان أن يكون لمبادراتنا آثار دائمة”، معلنا أن إيطاليا “ستمنح 40 مليون يورو لخطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية وسنخصص 30 مليون يورو إضافية لتطوير مبادرات”.