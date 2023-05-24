تاياني: سأتحدث عن قضية الهجرة خلال لقائي مع وزيرة الخارجية الفرنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني أنه سيستعرض ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا مسألة تدفقات المهاجرين المنطلقة من شمال افريقيا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير عقب مخاطبته عبر دائرة الفيديو مؤتمر الأمم المتحدة الإنساني حول القرن الأفريقي في نيويورك.

وكان تاياني قد شدد في خطابه أمام المؤتمر الأممي على رغبة حكومة بلاده في العمل على “أساس شراكة متساوية مع البلدان الأفريقية، من خلال أهداف مشتركة ومنافع متبادلة “، مشيرا إلى أن حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “تعمل على (خطة ماتي) جديدة كجزء من خطة مارشال أوروبية أوسع نطاقًا لدعم القطاعات الرئيسية، مثل الصناعة الزراعية وتحول الطاقة وفرص العمل والتراث الثقافي والاستثمار في أهداف الحكم الرشيد وسيادة القانون” وفق وثيقة الامم المتحدة.