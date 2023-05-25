تاياني: إيطاليا جسر طبيعي بين أوروبا وأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تريد أن تصبح “مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بربط إمدادات الطاقة الأفريقية بالطلب الأوروبي”، واصفا إيطاليا بـ”الجسر الطبيعي” بين القارتين.

وقال تاياني في مذكرة الخميس بمناسبة (يوم افريقيا) “تماشيا مع هذه الرؤية، سنستضيف في تشرين الأول/أكتوبر مؤتمر إيطاليا- أفريقيا في روما لتعزيز المبادرات على جميع المستويات: السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وأضاف “تدرك إيطاليا أن مستقبل إفريقيا يكمن في الأجيال الشابة، لهذا السبب، نعتبر أنه من الضروري مشاركة المعرفة والخبرة في نظامنا التعليمي والأكاديمي لتدريب الأجيال الشابة التي ستكون على رأس قيادة القارة”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “كما نشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع الأزمات، لا سيما تداعياتها على المستوى الإنساني: النزاع المسلح في السودان، الأزمة الاقتصادية في تونس وعدم الاستقرار في ليبيا”، فضلا عن “موجة المهاجرين غير النظاميين التي لا تزال تتدفق على السواحل الإيطالية”. وقال “أنا شخصياً أتابع هذه الملفات وأظل على اتصال مباشر مع شركائنا الدوليين لتسهيل البحث عن حلول مشتركة وفي الوقت المناسب”.

وأشار تاياني إلى أن “مؤتمر القرن الأفريقي، الذي شاركنا في تنظيمه أمس في نيويورك مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقطر، أوضح أن إيطاليا في طليعة جهود الحفاظ على الاهتمام الدولي بالقارة الأفريقية”.