جينتيلوني: تخفيف قواعد المساعدات الحكومية أمر خاطئ وخطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، عن الاعتقاد بأن “تخفيف القواعد الخاصة بمساعدات الدولة مسار خاطئ وخطير، لأن الاستجابة على هذا الأمر تؤدي أيضاً إلى اختلال توازن القوى بين الدول”.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني في مناظرة بمهرجان الاقتصاد الجاري في مقاطعة ترينتو (شمال) الخميس، أنه “حتى لو تم تحرير البلدان بشكل تام، فستكون عاجزة عن المنافسة على المستوى الوطني”، مقدماً مثالاً على كهربة وسائط النقل.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن “لدينا اليوم 15-20 آلية تحفيز مختلفة للسيارات الكهربائية”، وهذا “لا يفيد إلا المنافسة فقط، كتلك الصينية، والحقيقة أن القدرة على المشاركة بالمنافسة في الأسواق العالمية إن كانت غير متوازنة، وإذا ظل الاتحاد الأوروبي متأخراً، فهناك خطر التحول من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على المواد النادرة القادمة من الصين”.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى أن اقتصاد بلاده “نما بنسبة 12٪ في السنوات الثلاث الماضية، أكثر من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ويجب الاعتراف بأن محركات هذا النمو، غالبًا ما تكون دول جنوب أوروبا ذات الديون المرتفعة. أعتقد أن لهذا علاقة بإنشاء ميثاق مالي مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

واختتم المفوض الأوروبي حديثه قائلاً: “لقد سمحت هذه العملية للبلدان ذات الحيز المالي المحدود بالاستثمار والنمو، وهذا سبب إضافي لمواصلة القيام بذلك”.