منظمة تتهم إيطاليا بـ”تنسيق إعادة قسرية” لمهاجرين لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدثت منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية عن “عملية إعادة قسرية غير قانونية” لمهاجرين إلى ليبيا “بتنسيق من السلطات الإيطالية”، في إشارة إلى قارب صغير كان على متنه 27 شخصًا انطلقوا من بنغازي.

ورأت المنظمة في مذكرة الخميس أن “استمرار انتهاك حقوق الإنسان في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​لم يعد مقبولاً”، حيث “يتعين نقل الناجين إلى مكان آمن”.

وأشارت (سي ووتش) إلى أنه “بعد قرابة يومين” من الانتظار للمهاجرين الذين تم إنقاذهم ونقلهم على متن ناقلة النفط (P Long Beach) تبحر الناقلة الآن “في طريقها إلى ليبيا”.