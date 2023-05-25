مسؤول أوروبي للمبعوث الصيني: سلام عادل ودائم بأوكرانيا وفقًا للقانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شددت المفوضية الأوروبية على أن “استعادة السلام العادل والدائم في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي” تعتبر “أمرا ذا أهمية حيوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك خلال لقاء الخميس في بروكسل بين نائب الأمين العام للشؤون السياسية والمدير السياسي لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، إنريكي مورا والمبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوروبية الآسيوية، لي هوي، حسبما أفادت المفوضية في مذكرة.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “أي طريقة مجدية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا يجب أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة في مجمله”، معربا عن “الترحيب بزيارة المبعوث الخاص لي إلى أوروبا، خاصة إلى كييف” وتواصل الصين مؤخرا مع أوكرانيا، بما في ذلك على مستوى القادة، “على الرغم من أنه يأتي بعد أكثر من عام على بدء العدوان الروسي غير القانوني”.

ووفقا للمذكرة، “ناقش الجانبان الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وسبل تعزيز السلام العادل والدائم”، حيث شدد مورا على “المسؤولية الكاملة لروسيا عن العدوان غير المبرر وغير المستفز ضد أوكرانيا”، والذي يمثل “تحديًا رئيسيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي والأمن والازدهار”، مؤكدا أن “أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أوكرانيا على المدى الطويل”.