تاياني لنظيرته كولونّا: إيطاليا وفرنسا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة في روما اجتماعا مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونّا في “جو ودي للغاية” ركّز على الأوضاع في “تونس وأوكرانيا”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة إلى أن تاياني قال لضيفته الفرنسية “قد تكون لدينا مواقف مختلفة في بعض الأحيان، ولكن من المهم أن يكون هناك حوار بناء بيننا، من خلال القنوات المناسبة مثل تلك المنصوص عليها في معاهدة كويرينالي” للتعاون الثنائي “لتعزيز المصالح المشتركة العديدة وتطوير عمل مشترك لا غنى عنه في مواجهة التحديات الدولية الرئيسية، بدءًا من الهجرة”.

وفيما يتعلق بتونس، رأى تاياني أن “إيطاليا وفرنسا تتحملان مسؤولية خاصة في تحديد حلول ملموسة للوضع الحالي “، ونوه بأن “إيطاليا في طليعة الجهود الدبلوماسية المتواصلة” مذكرا في هذا الصدد بالاتصالات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والسلطات التونسية.