وزير الدفاع الإيطالي: لا مستقبل لأوروبا بدون مستقبل لأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أنه “لا مستقبل لأوروبا بدون مستقبل لأفريقيا”.

وقال الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) والمقرب من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، خلال حدث اقتصادي بمدينة ترينتو (شمال) “أي شخص يتطلع إلى المستقبل يجب أن يفهم الآن أن الطريقة الوحيدة للحصول على المستقبل في أوروبا هو تهيئة الظروف لمستقبل في إفريقيا. هذا ما نحاول شرحه لأوروبا وحلف شمال الأطلسي والغرب”.

وأضاف “هذا يعني أنه ينبغي التوقف عن الذهاب إلى إفريقيا لجلب أشياء دون ترك أي شيء، ولكن علينا احترامهم (الافارقة) ومساعدتهم”

وأردف وزير الدفاع “لا أحد يكون غبيًا ليعتقد أنه بعد عشرين عامًا، قارة يبلغ عدد سكانها الآن 1.25 مليار نسمة وأنه في غضون عشرين عامًا سيتضاعف عددهم، إذا لم يكن لديهم طعام فإنهم سيبقون هناك. مليار ونصف من الأشخاص المتنقلين لا يعني عبور ألف شخص للبحر الأبيض المتوسط ​​يوميًا، ولكن مائة ألف ومئتي ألف يوميًا”.