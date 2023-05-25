إيطاليا تعلن إتمام صفقة بين (لوفتهانزا) والناقل الوطني الجديد (إيتا إيروايز)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أنها أتمت اتفاقية استثمار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة (لوفتهانزا) لاستحواذ الأخيرة على حصة أقلية في شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا إيروايز)، التي قامت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

جاء ذلك في لقاء جرى في وقت سابق اليوم بين وزير الاقتصاد والمالية جانكارلو جورجيتّي والرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية كارستن شبور بمقر الوزارة في روما بحضور رئيس إيتا إيروايز، أنتونينو توريكّي

وحسب المذكرة الصادرة عن الوزارة، فإن الطرفين توافقا على خطة صناعية للشركة تتوقع نموًا في الإيرادات يبلغ 2.5 مليار يورو لهذا العام و 4.1 مليار يورو في عام 2027.

وفي هذا الصدد، قال الوزير جورجيتّي: “يستدل الستار اليوم على مرحلة ميزت تاريخ ناقل وطني باندماج محتمل مع شركة نقل أوروبية مهمة. مع هذه الحكومة، تجاوزنا معضلة قيّدت سوق النقل الجوي في إيطاليا لمدة ثلاثين عامًا. نحن مقتنعون بأن هذا القرار سيسمح لسوق الطيران بالتطور لمصلحة إيطاليا”.

وسيتم فحص الاتفاقية من قبل ديوان المحاسبة الإيطالي وإخطار المديرية العامة للمنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية.