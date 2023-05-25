الخارجية الفرنسية: لقاء كولونا-تاياني أكد أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس-ثمنت الحكومة الفرنسية الاجتماع الذي جرى في وقت سابق اليوم الخميس في روما بين وزيرة الخارجية كاثرين كولونّا ونظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني.

وحسب المذكرة الصادرة عن الخارجية الفرنسية، فإن الاجتماع “أكد أهمية التعاون الفرنسي الإيطالي في مواجهة التحديات التي تواجه بلدينا”.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أنه جاء تكملة للتبادلات الأخيرة في قمة (مجلس أوروبا) في ريكيافيك وقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في هيروشيما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وسيواصل الوزيران التواصل في القضايا التي تمت مناقشتها وتلك الثنائية “في إطار الآليات المنصوص عليها في معاهدة كويرينالي” الموقعة بين البلدين.